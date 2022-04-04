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1 час назад

Последствия взрыва в центре Баку сняли на видео

Александр Кузьмин

Один человек погиб в результате взрыва в ночном клубе в центре Баку. Видео из столицы Азербайджана появилось в telegram-канале «News.ru».

«Взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в результате пожара в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что на месте происшествия после взрыва работали представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств.

Одной погибшей является 43-летняя женщина, 37 человек получили ранение. По данным ПО «Азергаз», на территории клуба взорвались баллоны с пропаном.

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