Появилось видео с места стрельбы в Сакраменто

Шесть человек погибло в результате стрельбы в городе Сакраменто , американского штата Калифорния, еще 10 получили ранения. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «360tv»

Сообщается, что район, в котором произошла стрельба оцеплен. О состоянии пострадавших пока не сообщается. По информации телеканала «ABC News» патруль был неподалеку в момент происшествия, около двух часов ночи. Стрельба произошла на улице, где сосредоточены ночные заведения, на месте было много людей. Число подозреваемых пока не установлено.