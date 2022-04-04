Пьяная девушка за рулем автомобиля каршеринга съехала в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе в Москве. Видео появилось в telegram-канале «360tv».
Сообщается, что инцидент произошел ранним утром в воскресенье. Женщина в состоянии алкогольного опьянения вместе с пассажиром сначала попала в ДТП, столкнувшись в Mercedes, после чего покинула место аварии и съехала в пустой пешеходный переход. После задержания она получила сразу несколько протоколов об административных нарушениях.
В автомобиле каршеринга находилось 2 человека, их осмотрели медики. Машину оперативно отбуксировали в безопасное место чтобы освободить пешеходный переход.