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1 час назад

Пьяная водитель каршеринга съехала в пешеходный переход в Москве. Видео

Александр Кузьмин

Пьяная девушка за рулем автомобиля каршеринга съехала в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе в Москве. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром в воскресенье. Женщина в состоянии алкогольного опьянения вместе с пассажиром сначала попала в ДТП, столкнувшись в Mercedes, после чего покинула место аварии и съехала в пустой пешеходный переход. После задержания она получила сразу несколько протоколов об административных нарушениях.

В автомобиле каршеринга находилось 2 человека, их осмотрели медики. Машину оперативно отбуксировали в безопасное место чтобы освободить пешеходный переход.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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