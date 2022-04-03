Более 90 человек погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

В водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Об этом в своём Twitter сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По имеющимся данным, люди плыли из Ливии в Европу.

Более 90 человек погибли в результате еще одной трагедии в Средиземноморье, — сообщил Гранди.

В международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) уточнили, что инцидент произошёл несколько дней назад, когда около сотни человек из Ливии вышли в миоре на переполненной лодке и направились в сторону Европы.

После крушения потерпевшие бедствие отправили сигнал о бедствии. его получило коммерческое судно, оно подобрало четырёх выживших. По словам одного из них, мигранты находились в море не менее четырёх дней.