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21 минуту назад

Более 90 человек погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

News.ru

В водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Об этом в своём Twitter сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По имеющимся данным, люди плыли из Ливии в Европу.

Более 90 человек погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Фото: News.ruNews.ru

Более 90 человек погибли в результате еще одной трагедии в Средиземноморье, — сообщил Гранди.

В международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) уточнили, что инцидент произошёл несколько дней назад, когда около сотни человек из Ливии вышли в миоре на переполненной лодке и направились в сторону Европы.

После крушения потерпевшие бедствие отправили сигнал о бедствии. его получило коммерческое судно, оно подобрало четырёх выживших. По словам одного из них, мигранты находились в море не менее четырёх дней.

Ранее стало известно, что семь человек погибли, трое пропали без вести и ещё 32 пострадали после того, как скала обвалилась на прогулочные катера на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии. В лодках находились туристы. Скала могла обрушиться из-за проливных дождей.

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