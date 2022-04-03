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18 минут назад

В Москве раскрыли мошенническую схему с покупкой криптовалюты

Мослента

Троих москвичей обманули при покупке криптовалюты, в результате они лишились 17,7 миллиона рублей. Мошенническую схему раскрыл ТАСС.

В Москве раскрыли мошенническую схему с покупкой криптовалюты
Фото: Kanchanara / UnsplashKanchanara / Unsplash

Сообщается, что инцидент произошел в офисе в 1-м Красногвардейском проезде. Аферисты путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька криптовалюты завладели денежными средствами троих мужчин. Сумма ущерба составила 17 770 970 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее россиянина обманули на 50 тысяч долларов при покупке криптовалюты.

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