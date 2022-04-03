Названа причина пожара в ЦКБ РАН в Москве

Пожар в в корпусе Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве произошел по причине аварийного режима работы электрической сети. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что возгорание произошло в одноместной палате. Находившаяся в ней женщина не пострадала.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из здания 12 человек, в том числе - лежачих пациентов. Операция по их спасению прошла благополучно.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 14.40.
«В районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - рассказали в экстренных службах.
Спасателям удалось быстро справиться с огнем, не допустить его распространения.