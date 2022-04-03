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16 минут назад

Названа причина пожара в ЦКБ РАН в Москве

Елена Прошина

Пожар в в корпусе Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве произошел по причине аварийного режима работы электрической сети. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Названа причина пожара в ЦКБ РАН в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что возгорание произошло в одноместной палате. Находившаяся в ней женщина не пострадала.

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из здания 12 человек, в том числе - лежачих пациентов. Операция по их спасению прошла благополучно.

Ранее сообщалось, что пожар начался в 14.40.

«В районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - рассказали в экстренных службах.

Спасателям удалось быстро справиться с огнем, не допустить его распространения.

Происшествия,РАН,
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