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1 час назад

В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек

Lenta.ruиещё 5

В городе Сакраменто американского штата Калифорния шесть человек погибли в результате стрельбы. Об этом городская полиция сообщила в Twitter.

В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек
Фото: ReutersReuters

По данным полиции, еще как минимум девять человек пострадали.

В ведомстве не уточнили детали происшествия. Известно лишь, что в центре города перекрыто несколько улиц. Местных жителей попросили избегать появления в данных районах.

Очевидцы рассказали агентству Associated Press, что видели пострадавших и жертв стрельбы. По словам местного активиста Берри Акция, он видел девушку, кричащую «Они убили мою сестру». Он отметил, что на улице также была женщина, которая искала сына.

20 марта в городе Думас штата Арканзас произошла стрельба на автошоу, в результате погиб один человек. Среди пострадавших оказались дети.

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