Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Появились подробности пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве. О них сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался в 14.40.
«В районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - сказал собеседник.
Спасатели позже сообщили о полной ликвидации пожара. Горело на площади 25 квадратных метров.
«Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», - заявили в МЧС.
Ранее сообщалось, что возгорание возникло на пятом этаже лечебного учреждения. Из окон больницы шел черный дым. Среди эвакуированных было как минимум трое лежачих больных.