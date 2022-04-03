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12 минут назад

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Майк Габриелян

Появились подробности пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве. О них сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
Фото: ТАССТАСС

Пожар начался в 14.40.

«В районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - сказал собеседник.

Спасатели позже сообщили о полной ликвидации пожара. Горело на площади 25 квадратных метров.

«Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», - заявили в МЧС.

"Люди в окнах просят о помощи": в Москве горит клиническая больница РАН

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на пятом этаже лечебного учреждения. Из окон больницы шел черный дым. Среди эвакуированных было как минимум трое лежачих больных.

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