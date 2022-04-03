Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Появились подробности пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве. О них сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Пожар начался в 14.40.

«В районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - сказал собеседник.

Спасатели позже сообщили о полной ликвидации пожара. Горело на площади 25 квадратных метров.

«Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», - заявили в МЧС.