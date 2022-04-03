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36 минут назад

Пожар начался в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве

ТАСС

Пожар произошел в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Люди в окнах просят о помощи": в Москве горит клиническая больница РАН
Фото: ТАССТАСС

"В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре, 1 А на пятом этаже начался пожар. Люди в окнах просят о помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на месте наблюдается густой дым, есть открытое горение. Пожарные на месте, предпринимают меры, направленные на выявление очага пожара и его ликвидацию.

"На горящем этаже больницы много людей. В настоящее время все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - добавил он.

На место происшествия запрашивают шесть карет скорой помощи.

Десять человек спасли из горящего корпуса, среди них есть лежачие больные.

"По последним данным, количество спасенных составляет 10 человек. Среди них как минимум трое лежачих больных", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

Площадь пожара составила 25 кв. м, открытое горение ликвидировали.

"В одном из кабинетов горели вещи и медицинское оборудование на площади 25 кв. м. В настоящее время удалось ликвидировать открытое горение", - сказал собеседник агентства.

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