Назван повод для группового избиения школьницы под Самарой

Три молодые девушки в поселке Сергиевского района Самарской области избили 15-летнюю односельчанку и сняли процесс «наказания» на камеру. Местные жители рассказали о том, что причиной конфликта могла стать активность пострадавшей в социальных сетях. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Знакомая нападавших девушек сообщила, что ссора произошла из-за того, что девочка добавляла себе в друзья в сетях популярных в селе парней.

«Конфликт произошел якобы из-за добавления в друзья к парням. Скорее всего ревность. Они из мухи слона сделают и изобьют. По характеру [девушка, начавшая ссору] агрессивная, хамоватая особа. Близко мы никогда не общались. Учились в одном техникуме в разных группах», - сообщила сельчанка.

Кроме того, она отметила, что лидер группы хулиганок «любит задираться и любит агрессировать. Проблемы с алкоголем были всегда. Выпивает много, с момента как я поступила в этот техникум, с тех пор много наслышана и лично видела ее в нетрезвом состоянии».

Девушка добавила, что ей также неоднократно угрожали, но «до драки и избиения дело не дошло, к счастью».