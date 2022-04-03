В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
45 минут назад

Бывший контрактник устроил налет на воинскую часть под Улан-Удэ

Майк Габриелян

Бывший контрактник напал на КПП воинской части под Улан-Удэ. Об инциденте сообщает «МК» со ссылкой на источник.

Бывший контрактник устроил налет на воинскую часть под Улан-Удэ
Фото: ТАССТАСС

Известно, что нападение произошло 3 апреля, в нем участвовали три человека. Инициатором атаки стал бывший контрактник, ранее служивший в данной части.

Нападавшие забрали три автомата и скрылись на автомобиле.

По данным пресс-службы Военного восточного округа, контрактника уволили из части в 2016 году за несоблюдение условий контракта. С тех пор он затаил обиду на часть, поскольку его отказывались принимать обратно.

Нападавших удалось задержать. Началось расследование. Известно, что мужчины совершили преступление в нетрезвом состоянии.

«Повсюду были крики, тела и кровь»

Ранее сообщалось, что российского подростка подозревают в нападении на охранника магазина.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители