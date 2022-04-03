Бывший контрактник устроил налет на воинскую часть под Улан-Удэ

Бывший контрактник напал на КПП воинской части под Улан-Удэ. Об инциденте сообщает «МК» со ссылкой на источник.

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Известно, что нападение произошло 3 апреля, в нем участвовали три человека. Инициатором атаки стал бывший контрактник, ранее служивший в данной части.

Нападавшие забрали три автомата и скрылись на автомобиле.

По данным пресс-службы Военного восточного округа, контрактника уволили из части в 2016 году за несоблюдение условий контракта. С тех пор он затаил обиду на часть, поскольку его отказывались принимать обратно.

Нападавших удалось задержать. Началось расследование. Известно, что мужчины совершили преступление в нетрезвом состоянии.