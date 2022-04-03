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9 минут назад

Автомобиль съехал в подземный переход в Москве

Илья Родин

Столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе в подземный пешеходный переход заехал пьяный водитель на каршеринговой машине. Об этом пишет РИА «Новости».

Автомобиль съехал в подземный переход в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 2022"телеграм-канал "Москва 2022"

«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы».

В ведомстве отметили, что сотрудники экстренных служб смогли освободить переход от машины.

«Автомобиль, съехавший в подземный переход, отбуксировали на улицу, в безопасное место. Пешеходный переход свободен», - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что с приходом весны количество лихачей на дорогах значительно увеличивается. СМИ напомнили автолюбителям, что необходимо не только радоваться потеплению, но и соблюдать ПДД. Так как за различные нарушения предусмотрены штрафы, а также лишение водительских прав.

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