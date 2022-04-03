Автомобиль съехал в подземный переход в Москве

Столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе в подземный пешеходный переход заехал пьяный водитель на каршеринговой машине. Об этом пишет РИА «Новости».
«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы».
В ведомстве отметили, что сотрудники экстренных служб смогли освободить переход от машины.
«Автомобиль, съехавший в подземный переход, отбуксировали на улицу, в безопасное место. Пешеходный переход свободен», - уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что с приходом весны количество лихачей на дорогах значительно увеличивается. СМИ напомнили автолюбителям, что необходимо не только радоваться потеплению, но и соблюдать ПДД. Так как за различные нарушения предусмотрены штрафы, а также лишение водительских прав.