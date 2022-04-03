Автомобиль съехал в подземный переход в Москве

«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы».