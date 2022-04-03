Раскрыты подробности гибели зрителя в театре Российской Армии

Врачи заявили, что причиной смерти мужчины во время концерта Сергея Трофимова в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, стал отрыв тромба. Об этом пишет ТАСС.

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«По предварительным данным, причиной смерти мужчины 1964 года рождения во время концерта в театре Российской армии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность в результате возможного отрыва тромба», - цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

СМИ привели разные версии происшествия, напомнили «Известия». Изначально сообщалось о том, что мужчина внезапно упал с балкона на женщину, находившуюся в зале. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.