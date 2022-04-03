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24 минуты назад

Раскрыты подробности гибели зрителя в театре Российской Армии

Илья Родин

Врачи заявили, что причиной смерти мужчины во время концерта Сергея Трофимова в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, стал отрыв тромба. Об этом пишет ТАСС.

Раскрыты подробности гибели зрителя в театре Российской Армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, причиной смерти мужчины 1964 года рождения во время концерта в театре Российской армии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность в результате возможного отрыва тромба», - цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

СМИ привели разные версии происшествия, напомнили «Известия». Изначально сообщалось о том, что мужчина внезапно упал с балкона на женщину, находившуюся в зале. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

В свою очередь, ТАСС отмечает, что погибший мужчина решил подняться на сцену, неудачно споткнулся, сильно ударился головой о ступеньки и после этого скончался. При падении он задел двух женщин. Их госпитализировали.

Происшествия,Сергей Трофимов,
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