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9 минут назад

Власти Баку уточнили данные по погибшим и пострадавшим при взрыве

Елена Прошина

В результате взрыва в ночном клубе в Баке один человек погиб, еще 31 человек пострадали. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Раскрыты подробности о ЧП в ночном клубе Баку
Фото: телеграм-канал Media.Azтелеграм-канал Media.Az

Ранее поступила информация, что как минимум три человека погибли при взрыве в Баку. Инцидент произошел 3 апреля около 03:00 (02:00 мск) в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе.

«По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала, что всего госпитализированы 24 человека, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Семь пострадавших после оказания им первой помощи самостоятельно ушли домой.

Ранее сообщалось, что после взрыва в ночном клубе в центре Баку произошло возгорание. Взрывная волна выбила двери и окна здания, припаркованные на улице машины были завалены обломками.

Правоохранительные органы продолжают вести расследование обстоятельств происшествия. Согласно информации НТВ, официальный представитель МВД Азербайджана Эхсан Захидов заявил, что причиной инцидента может быть утечка бытового газа.

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