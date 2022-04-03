Раскрыты подробности о ЧП в ночном клубе Баку

В результате взрыва в ночном клубе в Баке один человек погиб, еще 31 человек пострадали. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Фото: телеграм-канал Media.Az телеграм-канал Media.Az

Ранее поступила информация, что как минимум три человека погибли при взрыве в Баку. Инцидент произошел 3 апреля около 03:00 (02:00 мск) в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе.

«По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала, что всего госпитализированы 24 человека, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Семь пострадавших после оказания им первой помощи самостоятельно ушли домой.

Ранее сообщалось, что после взрыва в ночном клубе в центре Баку произошло возгорание. Взрывная волна выбила двери и окна здания, припаркованные на улице машины были завалены обломками.