В центре Баку произошел взрыв: Есть жертвы

В центре столицы Азербайджана произошел взрыв. Несколько человек скончались, точное число пострадавших пока неизвестно. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на азербайджанский портал Media.az.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва три человека скончались от полученных травм. Точное число пострадавших пока не установлено. Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров сообщил, что в больницы уже доставлены 24 пострадавших.
Издание сообщает, что инцидент произошел в здании ночного клуба Location по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе. Сначала был взрыв, потом заведение загорелось. Как пишет НТВ, взрывная волна выбила двери и окна ночного клуба. Отмечается, что припаркованные на улице машины завалены обломками. По сообщениям местных СМИ, в районе взрыва чувствуется сильный запах газа.
Правоохранительные органы в настоящий момент ведут расследование обстоятельств происшествия. Согласно информации НТВ, официальный представитель МВД Азербайджана Эхсан Захидов заявил, что причиной инцидента может быть утечка бытового газа. Это предварительная версия, которую должны проверить специалисты, говорится в сообщении.