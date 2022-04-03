В центре Баку произошел взрыв: Есть жертвы

В центре столицы Азербайджана произошел взрыв. Несколько человек скончались, точное число пострадавших пока неизвестно. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на азербайджанский портал Media.az.

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Согласно предварительной информации, в результате взрыва три человека скончались от полученных травм. Точное число пострадавших пока не установлено. Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров сообщил, что в больницы уже доставлены 24 пострадавших.

Издание сообщает, что инцидент произошел в здании ночного клуба Location по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе. Сначала был взрыв, потом заведение загорелось. Как пишет НТВ, взрывная волна выбила двери и окна ночного клуба. Отмечается, что припаркованные на улице машины завалены обломками. По сообщениям местных СМИ, в районе взрыва чувствуется сильный запах газа.