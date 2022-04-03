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19 минут назад

Легкомоторный самолет пропал над Ла-Маншем

ТАССиещё 1

Французские и британские спасательные службы ведут поиски пропавшего над проливом Ла-Манш легкомоторного самолета, на борту которого находилось два человека. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

Легкомоторный самолет пропал над Ла-Маншем
Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts

По данным префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, легкомоторный самолет, вылетевший из Уэллсборна (Великобритания) и направлявшийся в Ле-Туке (Франция), пропал над Ла-Маншем 2 апреля. В последний раз его сигнал был зафиксирован примерно в 45 км от мыса Данженесс.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолет и спасательный катер военно-морских сил Франции, а также самолет британской береговой охраны.

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