Легкомоторный самолет пропал над Ла-Маншем

Французские и британские спасательные службы ведут поиски пропавшего над проливом Ла-Манш легкомоторного самолета, на борту которого находилось два человека. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts

По данным префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, легкомоторный самолет, вылетевший из Уэллсборна (Великобритания) и направлявшийся в Ле-Туке (Франция), пропал над Ла-Маншем 2 апреля. В последний раз его сигнал был зафиксирован примерно в 45 км от мыса Данженесс.