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33 минуты назад

Российский топ-менеджер заявил о пропавшем у него на свадьбе полумиллионе рублей

Lenta.ruиещё 1

На свадьбе главы совета директоров крупнейшей IT-компании России из подарочных конвертов молодоженов пропало полмиллиона рублей. Об этом жених заявил в полицию, передает «Комсомольская правда».

Топ-менеджер заявил о пропаже на его свадьбе 500 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Торжество состоялось в одном из элитных ресторанов на территории подмосковного коттеджного поселка Довиль. Пара пригласила на свадьбу около 40 близких друзей и родственников, а также несколько известных российских артистов, в том числе рэпера Тимати.

Как отметили организаторы праздника, никаких претензий у молодоженов к ним не было. Лишь через две недели топ-менеджер обратился в полицию, заявив о пропаже 500 тысяч рублей из закрытой коробки с подарочными конвертами.

Как уточнил полицейским ответственный за проведение мероприятия, ключ от коробки находился у родственников пары. По данному факту проводится проверка.

Происшествия,Тимати,
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