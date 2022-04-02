Топ-менеджер заявил о пропаже на его свадьбе 500 тысяч рублей

На свадьбе главы совета директоров крупнейшей IT-компании России из подарочных конвертов молодоженов пропало полмиллиона рублей. Об этом жених заявил в полицию, передает «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Торжество состоялось в одном из элитных ресторанов на территории подмосковного коттеджного поселка Довиль. Пара пригласила на свадьбу около 40 близких друзей и родственников, а также несколько известных российских артистов, в том числе рэпера Тимати.

Как отметили организаторы праздника, никаких претензий у молодоженов к ним не было. Лишь через две недели топ-менеджер обратился в полицию, заявив о пропаже 500 тысяч рублей из закрытой коробки с подарочными конвертами.