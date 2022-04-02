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14 минут назад

20 домов сгорело в Красноярском крае из-за лесного пожара

Майк Габриелян

Лесной пожар, из-за которого сгорело 20 домов, произошел в Красноярском крае. Инцидент имел место в Минусинске, передает портал NGS24.

Известно, что сначала в лесу загорелся мусор. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья и добрался до дачного поселка. Там пожар угрожал десяткам домов. Жителей эвакуировали в близлежащие школы и сельский клуб.

На помощь 130 красноярским огнеборцам выехал пожарный поезд из Абакана. Пожарные не допустили распространения огня на соседние улицы.

Сейчас огонь локализован. Ситуация находится под контролем. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске-на-Амуре второй день наблюдается дым из-за пожара в китайской провинции.

Происшествия,Видео,
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