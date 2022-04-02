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55 минут назад

В Красноярском крае за убийство жены арестовали депутата райсовета

Елена Прошина

Пресс-служба ГУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила, что по подозрению в убийстве супруги задержан депутат Тасеевского районного совета Александр Хаконов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Депутата райсовета заподозрили в убийстве жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Сегодня судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 28 марта супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, серьезно поссорились. В ходе конфликта женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Издание отмечает, что депутат решил скрыть следы преступления. Он вывез тело жены на свалку и прикрыл его снегом и ветками. Вернувшись домой, злоумышленник сообщил в полицию об исчезновении супруги.

Правоохранители смогли найти улики, прямо указывающие на причастность Хаконова к убийству, и предъявили их депутату. Он не стал запираться далее и сознался в преступлении.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Происшествия,Следственный комитет,
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