СК РФ квалифицировал как теракт удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.