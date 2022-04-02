СК РФ квалифицировал как теракт удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), — говорится в сообщении.
1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.
В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.