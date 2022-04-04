В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
41 минуту назад

Россиянин бросил гранату на площадку с детьми

Lenta.ruиещё 1

Житель Санкт-Петербурга бросил гранату для страйкбола на детскую площадку. Против мужчины завели уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Петербургский дневник».

Россиянин бросил гранату на площадку с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Выборгском районе города. Пьяный 44-летний безработный россиянин выбросил снаряд из окна своей квартиры дома 27/6 по улице Орбели. Граната разорвалась на площадке с детьми, никто не пострадал.

Полиция задержала мужчину. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»).

В последний раз видели на скамейке: школьница пропала в Екатеринбурге

30 марта стало известно, что житель города Кызыл случайно задушил двухмесячного сына. Во сне отец потерял контроль над своими движениями и перекрыл ребенку дыхательные пути, из-за чего тот задохнулся.

Происшествия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители