Россиянин бросил гранату на площадку с детьми

Житель Санкт-Петербурга бросил гранату для страйкбола на детскую площадку. Против мужчины завели уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Петербургский дневник».

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Инцидент произошел в Выборгском районе города. Пьяный 44-летний безработный россиянин выбросил снаряд из окна своей квартиры дома 27/6 по улице Орбели. Граната разорвалась на площадке с детьми, никто не пострадал.

Полиция задержала мужчину. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»).