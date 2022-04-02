В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД

Lenta.ruиещё 1

В Ярославле начальника тыла отдела МВД по Красноперекопскому району и старшего специалиста группы тылового обеспечения заподозрили в перепродаже бумаги. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, выявить преступную схему помогла контрольная закупка, в ходе которой оперативники нашли у местной предпринимательницы коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.

Женщина призналась, что 20 коробок ей передал сотрудник группы тылового обеспечения. Вскоре он сам пришел в полицию и написал явку с повинной. По словам лейтенанта, схему придумал его начальник. Получив на складе министерства 74 коробки бумаги, сотрудник должен был забрать 20 для перепродажи. Деньги подполковник и его подчиненный якобы планировали поделить на двоих.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители