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22 минуты назад

Хакеры взломали сайт компании "Сухой"

ТАСС

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал хакерскую атаку на сайт компании "Сухой" примером информационной войны против России и российского авиастроения.

Хакеры взломали сайт компании "Сухой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на сайте авиастроителя появилось сообщение с критикой военной операции на Украине со ссылкой на Слюсаря.

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Слюсарь.

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