Хакеры взломали сайт компании "Сухой"

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Слюсарь.