Хакеры взломали сайт компании "Сухой"

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал хакерскую атаку на сайт компании "Сухой" примером информационной войны против России и российского авиастроения.
Ранее на сайте авиастроителя появилось сообщение с критикой военной операции на Украине со ссылкой на Слюсаря.
"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Слюсарь.