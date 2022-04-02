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52 минуты назад

Семерых россиян наказали за пробежку голышом по Петербургу

Lenta.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга наказал семерых местных жителей за пробежку в обнаженном виде по Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов российского города в Telegram-канале.

Семерых россиян наказали за пробежку голышом по Петербургу
Фото: ТАССТАСС

По данным пресс-службы, 28 марта петербуржец Андрей Стрелков и шесть его коллег по работе пробежали по Сенной площади в Санкт-Петербурге. В суде молодой человек объяснил, что таким образом хотел поднять настроение себе и окружающим, а решение о пробежке было принято спонтанно. При этом сначала он и его друзья убедились в том, что поблизости нет детей.

Суд привлек Стрелкова к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России («Мелкое хулиганство») и оштрафовал его на одну тысячу рублей. Его шестерым приятелям назначен арест на трое суток. При этом друзья Стрелкова записали видеообращение, в котором попросили прощение у жителей Петербурга.

Ранее в Москве полицейский в форме убегал от обнаженной женщины на улице. Инцидент произошел у ОВД Кузьминки, в здание которого забежал российский полицейский, спасаясь от преследовательницы. Причины конфликта неизвестны.

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