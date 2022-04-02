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39 минут назад

Похититель подаренной Путиным иконы получил срок

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Мужчина, обвиняемый в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом России Владимиром Путиным, признан виновным и получил семь лет колонии, сообщает МВД Медиа.

Похититель подаренной Путиным иконы получил срок
Фото: ТАССТАСС

«Валдайский районный суд Новгородской области вынес приговор одному из обвиняемых в краже ценностей из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря – 47-летнему уроженцу города Волхов Ленинградской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» и частью 2 статьи 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», – говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.

Напомним, в ночь на 1 сентября 2020 года двое воров подплыли на лодке к острову Валдай, сделали подкоп под воротами и проникли в монастырь. Далее, разбив окно, они забрались в собор и похитили ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе напрестольный крест и копию Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году принес в дар монастырю глава государства. Украденные предметы культа были предварительно датированы XIX веком. В октябре икона была возвращена в обитель.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Владимир Путин,
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