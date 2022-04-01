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29 минут назад

В Екатеринбурге задержан грабитель киосков, попавшийся после неудачного ограбления банка

Газета.Ru

Мужчину, подозреваемого в пяти разбойных нападениях, поймали в Екатеринбурге, сообщает E1.RU, ссылаясь на пресс-службу областной прокуратуры.

В Екатеринбурге задержан грабитель киосков
Фото: DepositphotosDepositphotos

Подозреваемый работал по одной схеме: он притворялся незрячим, а затем, войдя в доверие, угрожал взрывным устройством и пистолетом. Нападавший ограбил несколько киосков и букмекерскую контору. В декабре 2021-го решился на ограбление банка. Мужчина надел темные очки и взял трость, чтобы у сотрудников не было сомнений в его слепоте. Подозреваемый попросил проводить его в отделение для обмена валюты. Уже там он достал из куртки предметы, напоминающие взрывное устройство и пульт управления, затем передал кассиру черный пакет, в который потребовал сложить деньги.

Подозреваемому показалось, что кассир слишком медленно выполняет его требование, поэтому он убежал, испугавшись, что его задержат. Деньги с собой мужчина не забрал. На пакете остались отпечатки пальцев, по которым его и удалось найти.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением насилия). Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее мужчина похвастался в соцсетях своим ограблением и был арестован.

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