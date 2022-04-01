В Екатеринбурге задержан грабитель киосков

Подозреваемый работал по одной схеме: он притворялся незрячим, а затем, войдя в доверие, угрожал взрывным устройством и пистолетом. Нападавший ограбил несколько киосков и букмекерскую контору. В декабре 2021-го решился на ограбление банка. Мужчина надел темные очки и взял трость, чтобы у сотрудников не было сомнений в его слепоте. Подозреваемый попросил проводить его в отделение для обмена валюты. Уже там он достал из куртки предметы, напоминающие взрывное устройство и пульт управления, затем передал кассиру черный пакет, в который потребовал сложить деньги.