Суд обратил 22 квартиры подполковника ГИБДД в доход государства

В Воронеже суд обратил в доход государства 22 объекта недвижимости на 50 миллионов рублей бывшего заместителя главы ГИБДД Воронежской области подполковника МВД Игоря Качкина. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает региональная прокуратура.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Качкин оформил недвижимость на своих родителей, которые, согласно сделкам, владели 31 квартирой общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. Было доказано, что их доход не позволял совершать подобные приобретения. Кроме того, в семи сделках на сумму в 23,3 миллиона рублей сам Качкин участвовал в договорах по приобретению объектов.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежало обращению в доход Российской Федерации», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.