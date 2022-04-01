Россиянин обвинил пирамиду Finiko в потере 4 млн рублей

Москвич обвинил руководителей финансовой компании Finiko в хищении 4 млн рублей. По данным «Рен-ТВ» мужчина откликнулся на рекламу компании и купил биткоины на $50 000. Эту сумму потерпевший перевёл на электронный кошелёк фирмы, но вывести не смог. В 2021 году стало известно, что более 3300 вкладчиков рухнувшей финансовой пирамиды Finiko потеряли более 1 млрд рублей.

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Мужчина пояснил полицейским, что руководство фирмы Finiko склонило его к регистрации на сайте компании, при этом он не смог детально ознакомиться с условиями, поскольку партнёрские соглашения были прописаны на иностранном языке.

Москвич также заявил, что в компании уверяли о полной безопасности вложения средств в криптовалюту и обещали вывод средств с депозита при любых обстоятельствах. В итоге россиянин купил у физического лица криптовалюту, эквивалентную $50 000, а затем отправил перевод данной суммы на электронный кошелёк фирмы Finikо. Однако в результате инвестор не смог вывести свой депозит с сайта компании.

По данным телеканала, потерпевший уже написал заявление в полицию с требованием привлечь четырёх руководителей финансовой пирамиды к ответственности. Он обвинил их в хищении денег и причинении ему значительного материального ущерба.

В 2021 году «Секрет» рассказывал, что вкладчики рухнувшей финансовой пирамиды Finiko потеряли более 1 млрд рублей. Всего полиция получила уже 3300 заявлений от вкладчиков. Помимо россиян среди жертв нелегальной схемы оказались жители Германии, Австрии, Венгрии, США и других стран.