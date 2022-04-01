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28 минут назад

Калининградская таможня пресекла попытку контрабанды янтаря из области на 54 млн рублей

ТАСС

Сотрудники Калининградской областной таможни во взаимодействии с региональным управлением ФСБ РФ пресекли попытку контрабанды из региона в Китай свыше 245,3 кг янтаря на общую сумму более 54 млн рублей. По факту попытки нелегального вывоза минерала возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба калининградской таможни.

В Калининграде пресекли вывоз контрабанды янтаря на сумму 54 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Калининградской областной таможни совместно с УФСБ России по Калининградской области выявлен факт незаконного вывоза с территории Российской Федерации свыше 245,3 килограмма янтаря авиационным транспортом в Китайскую Народную Республику. <…> Согласно заключению эксперта, общая стоимость незаконно перемещаемого янтаря составила 54,3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для введения таможенного органа в заблуждение для принятия решения о выпуске товара при декларировании груза калининградская компания предоставила документы, содержащие недостоверные сведения о товаре, выдав необработанный янтарь за обработанный камень. Партия, вывозившаяся без разрешения Минпромторга РФ, была задержана в московском аэропорту Шереметьево, когда готовилась к отправке за рубеж.

По факту незаконного перемещения янтаря возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а в отношении таможенного представителя, заявившего таможенному органу недостоверные сведения - дело об административном правонарушении по ч. 3 ст.16.2 КоАП России, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 50 000 рублей до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,ФСБ,Минпромторг,
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