Следующий в Калининград самолет "заминировали"

"Сразу по нескольким адресам поступило электронное сообщение о якобы минировании самолета, следующего в Калининград из Уфы рейсом N4066. Лайнер находится в воздухе и следует по расписанию, в Калининграде он ожидается ориентировочно через 40 минут. Службы аэропорта и экстренные службы готовятся к встрече и проверке борта", - сказали в дирекции калининградского аэропорта.