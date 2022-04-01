Следующий в Калининград самолет "заминировали"

Сообщение о минировании самолета компании Nordwind, следующего из Уфы в Калининград, поступило сразу на несколько электронных адресов, в том числе калининградского аэропорта Храброво. Экстренные службы готовятся к посадке и проверке самолета, сообщили ТАСС в пятницу в дирекции авиаузла.
"Сразу по нескольким адресам поступило электронное сообщение о якобы минировании самолета, следующего в Калининград из Уфы рейсом N4066. Лайнер находится в воздухе и следует по расписанию, в Калининграде он ожидается ориентировочно через 40 минут. Службы аэропорта и экстренные службы готовятся к встрече и проверке борта", - сказали в дирекции калининградского аэропорта.
Позже появилось сообщение о прибытии самолета в Калининград.
"Самолет приземлился по расписанию в 15:00 (16:00 мск). Проводится проверка воздушного судна", - сообщили в аэропорту.