В Нижнем Новгороде оштрафовали «Почту России»

Государственная инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала на 50 тысяч рублей АО «Почта России» за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Как сказано в сообщении, в данном случае угроза причинения вреда заключается в пренебрежительном отношении юрлица к исполнению публично-трудовых обязанностей работодателей, возложенных на него трудовым законодательством.