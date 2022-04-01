В Нижнем Новгороде оштрафовали «Почту России»

Государственная инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала на 50 тысяч рублей АО «Почта России» за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Работнице Управления Федеральной почтовой связи Нижегородской области оплата ежегодного отпуска была произведена с нарушением сроков выплаты.
Как сказано в сообщении, в данном случае угроза причинения вреда заключается в пренебрежительном отношении юрлица к исполнению публично-трудовых обязанностей работодателей, возложенных на него трудовым законодательством.
«И к интересам работников, которым государством гарантируется создание условий беспрепятственного и своевременного получения заработной платы или иных выплат в полном объеме удобным для них способом», — объяснили в пресс-службе инспекции.