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1 час назад

На рублевской свадьбе с участием Тимати похитили подаренные деньги

Рамблер

На Рублевке отгуляли очередную свадьбу. Гости веселились на празднике главы совета директоров одной из крупнейших IT-компаний России «ХайТэк» Николая Ивенева. Однако вечеринка закончилась заявлением в полицию – у молодоженов украли подаренные деньги. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На свадьбе с участием Тимати украли ₽500 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свадьба проходила в одном из ресторанов на территории элитного коттеджного поселка Довиль. На мероприятие были приглашены только самые близкие, всего около 40 человек. Среди гостей был и рэпер Тимати.

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Однако торжество омрачило неприятное происшествие. Через 2 недели после праздника Ивенев заявил в полицию о пропаже денег, которые были подарены молодоженам.

«Поступило обращение от 35-летнего гражданина о том, что он просит привлечь к ответственности лицо, которое в ресторане похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 500 тыс. рублей», — сообщил источник kp.ru.

Полицейские осмотрели помещения ресторана и опросили персонал, но найти следов преступления не смогли. По словам одного из организаторов праздника, конверты с деньгами находились в закрытой коробке, но как оказалось, она была вскрыта.

«Наши работники рассказали, что коробку с конвертами родственники молодоженов сами принесли в гримерку и оставили там, а через несколько минут оттуда забрали. Конечно, за всеми не уследишь, но не думаю, что в этот промежуток времени что-то могло случиться. Тем более ключ от этой коробки находился у родственников», — рассказал источник.

Проверка по заявлению продолжается. Однако оперативники пока не могут установить, было ли хищение на самом деле.

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