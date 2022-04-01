В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта

Посетитель одного из ресторанов в Москве ударил ножом в грудь официанта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на юго-востоке столицы на Зеленодольской улице. Работник заведения попытался разбудить уснувшего за столиком гостя, но последнему это не понравилось, и он воткнул в него нож. После этого дебошир набросился на остальных сотрудников ресторана, однако тем удалось убежать.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Преступник успел скрыться с места происшествия, его разыскивает полиция.
Напомним, что в начале марта 53-летний мужчина напал с ножом на двух подростков на одной из остановок общественного транспорта на западе Москвы. Причиной нападения стала словесная перепалка между ними. Пострадавших госпитализировали, но через некоторое время одного из них выписали домой. Против нападавшего возбуждено уголовное дело.