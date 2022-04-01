В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта

Посетитель одного из ресторанов в Москве ударил ножом в грудь официанта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел на юго-востоке столицы на Зеленодольской улице. Работник заведения попытался разбудить уснувшего за столиком гостя, но последнему это не понравилось, и он воткнул в него нож. После этого дебошир набросился на остальных сотрудников ресторана, однако тем удалось убежать.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Преступник успел скрыться с места происшествия, его разыскивает полиция.