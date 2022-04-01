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1 час назад

В Петербурге задержали мошенников, устраивавших подставные свидания для состоятельных мужчин

runews24.ruиещё 2

В Санкт-Петербурге задержали группу мошенников, которые регистрировались на сайтах знакомств под видом девушек и искали состоятельных мужчин для подставных свиданий, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банда аферистов в Петербурге на свиданиях в лже-ресторанах разводила мужчин на деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушки, участницы группы, встречались с мужчинами, рассказывали о своем богатстве и предлагали новым знакомым посетить дорогой ресторан.

Рестораны были ненастоящими. Мошенники снимали нежилые помещения на Набережной канала Грибоедова и на 4-й Советской улице. Внутри стояли барные стойки, столики, так же «рестораны» имели фасадные вывески. Кухонь у этих заведений не было.

Посетители заказывали лангустов, крабов и шампанское. Пока они ждали заказ, девушке якобы звонил отец и просил привезти документы. Девушка предлагала спутнику оплатить заказ, забрать его и встретиться позже. Стоимость такого «ужина» доходила до ста тысяч рублей.

Девушка уезжала на машине и сразу блокировала номер знакомого, пока ехала на следующее «свидание».

Сотрудники уголовного розыска вычислили предполагаемого организатора группы и участников. Отмечается, что у них была принята строгая иерархия. В группу входили подставные администраторы «ресторанов» (они контролировали безопасность и вели бухгалтерию), менеджеры (искали жертв и общались с ними) и водители.

Группа действовала около 2,5 лет и каждый день в среднем обманывала 25 человек.

Сейчас задержаны десять человек, в том числе несовершеннолетние девушки. Со всех, кроме одного, взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Один человек находится под домашним арестом.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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