Сотрудников белгородских СМИ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Журналистов нескольких средств массовой информации Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о минировании, поступивших в пятницу. Информация о якобы заложенной бомбе поступила в телерадиокомпанию "Мир Белогорья", сообщила она в своем Telegram-канале.

"Из-за сообщения о якобы заложенной бомбе коллектив "Мира Белогорья" эвакуируют. Специальный выпуск новостей, запланированный на 12:00, переносится на более позднее время", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

1 апреля, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Пожар охватил резервуары с топливом на АО "Белгороднефтепродукт", возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.