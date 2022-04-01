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48 минут назад

Сотрудников нескольких белгородских СМИ эвакуировали из-за сообщений о минировании

ТАСС

Журналистов нескольких средств массовой информации Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о минировании, поступивших в пятницу. Информация о якобы заложенной бомбе поступила в телерадиокомпанию "Мир Белогорья", сообщила она в своем Telegram-канале.

Сотрудников белгородских СМИ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Фото: e1.rue1.ru

"Из-за сообщения о якобы заложенной бомбе коллектив "Мира Белогорья" эвакуируют. Специальный выпуск новостей, запланированный на 12:00, переносится на более позднее время", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

Аналогичные сообщения получили редакции местных изданий "Бел.ру", "Фонарь.ТВ", сообщили их сотрудники.

1 апреля, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Пожар охватил резервуары с топливом на АО "Белгороднефтепродукт", возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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