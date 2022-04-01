В Москве задержаны семь подозреваемых в похищении человека

"Вечером в четверг на Новом Арбате в районе дома 31/12 был остановлен синий минивэн Volkswagen, в котором находились семь человек в возрасте от 19 до 23 лет. Они доставлены в ОМВД России по району Арбат по подозрению в похищении человека", - сказал собеседник агентства.