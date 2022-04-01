В Москве задержаны семь подозреваемых в похищении человека

Полицейские доставили в отделение полиции в центре Москвы семь человек, которые подозреваются в похищении человека, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Вечером в четверг на Новом Арбате в районе дома 31/12 был остановлен синий минивэн Volkswagen, в котором находились семь человек в возрасте от 19 до 23 лет. Они доставлены в ОМВД России по району Арбат по подозрению в похищении человека", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что, согласно поступившим данным, молодого человека насильно посадили в машину и увезли на улице Лобачевского, дом 118, корпус 1. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.