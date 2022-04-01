Еще одно предприятие в Белгороде повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ

"Был обстрел около шести утра, у нас поврежден ряд оборудования, которое находилось в рабочем состоянии, местами здание повреждено. Дальше не можем оценивать, поскольку нас всех эвакуировали, мы ждем окончания оперативной работы. Пострадавших нет", - сказал ТАСС Овагимян.