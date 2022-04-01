Еще одно предприятие в Белгороде повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание ООО "Техсапфир" в промышленном парке "Северный" в Белгороде получило повреждения из-за обстрела со стороны вертолетов Украины.
Об этом ТАСС сообщил руководитель организации "Техсапфир" Авак Овагимян.
"Был обстрел около шести утра, у нас поврежден ряд оборудования, которое находилось в рабочем состоянии, местами здание повреждено. Дальше не можем оценивать, поскольку нас всех эвакуировали, мы ждем окончания оперативной работы. Пострадавших нет", - сказал ТАСС Овагимян.
Он добавил, что пока ущерб не оценили.
ООО "Техсапфир" занимается выращиванием синтетического сапфира, изготовлением из него элементов различной формы и производством оборудования для этих целей.