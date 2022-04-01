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1 час назад

Атаковавшие нефтебазу в Белгороде вертолеты ВСУ попали на видео

Алиса Селезнёва

Пользователи соцсетей опубликовали видео предположительного пролета вертолета украинских войск над поселками Майский и Репное после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.

Утром 1 апреля начался пожар на нефтебазе в Белгороде. По предварительным данным, пострадали два человека. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с двух вертолетов украинских войск, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

В Белгороде началась эвакуация из-за пожара на нефтебазе

В паблике «Авто Белгород» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как два вертолета стреляют по нефтебазе.

На другом видео один из вертолетов летит на малой высоте над крышами домов в частном секторе.

Пользователи мессенждера Telegram утверждают, что один из двух вертолетов Ми-24 ВСУ улетал над поселками Майский и Репное в сторону города Шебекино.

В тушении пожара, возникшего после удара вертолетов ВСУ, задействовано более 100 человек и свыше 30 пожарных расчетов. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с огнем. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего его распространения, ведется эвакуация жителей с улиц, прилегающих к нефтебазе.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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