Полиция раскрыла кражу рюкзака с деньгами в московском метро

Полиция раскрыла кражу рюкзака с деньгами и другим имуществом у пассажира метро на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

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«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 44-летнего безработного жителя столицы, похитившего рюкзак с имуществом и денежными средствами пассажира в сумме 340 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции с заявлением о пропаже личного имущества обратился 50-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в спешке он случайно оставил на скамейке платформы станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии рюкзак, в котором находились документы, сотовые телефоны известных торговых марок, а также денежные средства в сумме 340 тыс. руб. Вернувшись на станцию, оставленное имущество потерпевший не обнаружил. При этом общая сумма материального ущерба составила 400 тыс. руб.

Поясняется, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на территории Юго-Западного округа столицы. Там же, по месту фактического проживания 44-летнего москвича, оперативники обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств. Уточняется, что остальными деньгами злоумышленник уже успел распорядиться по своему усмотрению, а рюкзак с личным имуществом пассажира выбросил.