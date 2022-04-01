В Новосибирске тренер избил ребенка во время занятия гимнастикой

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина избивал 12-летнего ребенка во время тренировки. Кадры случившегося публикуют «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

На них видно, как ребенка во время занятия спортивной гимнастикой бьет российский тренер. Качество выполнения упражнения на перекладине, ему, видимо, не нравится, поэтому мужчина бьет ребенка по голове, из-за чего тот падает. Потом он с агрессией что-то объясняет ученику, держа его за голову.

Видеозапись также зафиксировала, как в спортивном зале мужчина подходит к воспитаннику, валит его на пол и дергает за руки и за ноги, ребенок пытается от него убежать.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) говорится, что ведомство начало проверку.