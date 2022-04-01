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1 час назад

Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео

Lenta.ru

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина избивал 12-летнего ребенка во время тренировки. Кадры случившегося публикуют «Известия».

В Новосибирске тренер избил ребенка во время занятия гимнастикой
Фото: ТАССТАСС

На них видно, как ребенка во время занятия спортивной гимнастикой бьет российский тренер. Качество выполнения упражнения на перекладине, ему, видимо, не нравится, поэтому мужчина бьет ребенка по голове, из-за чего тот падает. Потом он с агрессией что-то объясняет ученику, держа его за голову.

Видеозапись также зафиксировала, как в спортивном зале мужчина подходит к воспитаннику, валит его на пол и дергает за руки и за ноги, ребенок пытается от него убежать.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) говорится, что ведомство начало проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок. Мужчина, являющийся бывшим сотрудником ОМОНа, сломал отцу боксера челюсть.

Происшествия,Евгений Герасимов,Следственный комитет,
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