Врио главы МЧС Чуприян вылетел на место пожара в Белгороде

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой направляется в Белгород, где произошел крупный пожар на нефтебазе после атаки украинских военных, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

"Оперативная группа во главе с врио министра Александром Чуприяном выдвигается в Белгород для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары", - сказали в министерстве.

В связи с произошедшим министр энергетики РФ Николай Шульгинов сказал, что пожар на нефтебазе не повлияет на топливообеспечение региона и на цены на АЗС. Станции будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли вертолетные авиаудары в Белгородской области. В результате произошел пожар на нефтебазе. Согласно последним новостям, на месте происшествия существовала угроза последующего распространения огня. Известно о горении восьми резервуаров с топливом.