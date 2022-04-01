В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли группу аферистов несуществующих ресторанов

Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов. Пока они ждали заказ, девушке звонил якобы ее отец и просил срочно привезти документы. Она предлагала ухажеру перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником (сумма счета варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей). У входа ее уже поджидал автомобиль. Проехав несколько кварталов, водитель высаживал даму, и она по команде сообщников направлялась на следующую встречу. Номер телефона предыдущего кавалера девушка заносила в черный список. Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали.