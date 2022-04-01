В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли группу аферистов несуществующих ресторанов

Рестораны, которых нет. В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность группы аферистов, обманывавших мужчин.
«Сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы, участники которой с целью хищения денежных средств у мужчин организовывали романтические свидания в несуществующих ресторанах с заказами элитных блюд.
По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств, где от имени девушек подыскивали состоятельных мужчин. Виртуальные беседы заканчивались встречами, на которые приезжали молодые участницы группы. Они демонстрировали высокий достаток. На свидания их привозили водители на автомобилях премиум-класса, в разговорах с новыми знакомыми девушки рассказывали о своей роскошной жизни, богатых родителях и наследстве.
Затем аферистки предлагали спутникам зайти в элитный ресторан, который фактически являлся его имитацией. На Набережной канала Грибоедова и на 4-й Советской улице соучастники арендовали нежилые помещения, оборудованные под ресторанные залы: с барными стойками, столиками, фасадными вывесками. Однако никакие услуги там не предоставлялись, кухня и специализированное оборудование отсутствовали.
Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов. Пока они ждали заказ, девушке звонил якобы ее отец и просил срочно привезти документы. Она предлагала ухажеру перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником (сумма счета варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей). У входа ее уже поджидал автомобиль. Проехав несколько кварталов, водитель высаживал даму, и она по команде сообщников направлялась на следующую встречу. Номер телефона предыдущего кавалера девушка заносила в черный список. Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых организаторов группы и ее участников. Группа отличалась строгой иерархией и распределением ролей. Кроме лидеров, в ее состав входили администраторы псевдоресторанов, которые контролировали безопасность свиданий и вели бухгалтерию. Несколько человек выполняли функции менеджеров. Регистрацией на сайтах знакомств, поиском клиентов и виртуальным общением с ними занимались так называемые переписчики. Также в криминальной схеме были задействованы водители.
По имеющейся информации, противоправная деятельность группы на территории Санкт-Петербурга продолжалась около 2,5 лет. Предположительно, на уловки злоумышленников попадались до 25 клиентов в день.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские установили и задержали десятерых подозреваемых, среди которых несовершеннолетние девушки. Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление граждан, пострадавших от криминальных деяний подозреваемых, и задержание всех участников группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.