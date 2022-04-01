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18 минут назад

Службы Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде

ТАСС

Все силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Службы Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности", - написал Старовойт.

Как отметил Старовойт, после авиаударов 1 апреля со стороны ВС Украины по нефтебазе в Белгороде он связался с губернатором соседней Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Гладков отметил, что белгородские власти совместно с федеральными структурами справляются с ситуацией.

"Мы всегда готовы поделиться с соседями, своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике - специально заправляться впрок не нужно", - добавил Старовойт.

1 апреля, по информации главы Белгородской области, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Пожар охватил резервуары с топливом на АО "Белгороднефтепродукт", возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.

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