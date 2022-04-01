В Белгороде эвакуируют жителей из-за пожара на нефтебазе

В Белгороде идет эвакуация жителей с улиц, прилегающих к нефтебазе, где произошел пожар. В настоящее время там горят восемь резервуаров. Об этом сообщает ТАСС.

В тушении пожара задействовано более 100 человек и свыше 30 пожарных расчетов. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с огнем. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего его распространения.

«В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь, — рассказали в экстренных службах.

Эвакуированных жителей направляют в «Белгород Арену». Туда уже прибыл первый автобус с 19 жителями, из них 5 детей. Всем прибывшим предлагают горячие напитки, сухпайки. По словам мэра города Антона Иванова, многие решили добираться на своем транспорте, кто-то - направился на время к родственникам. Он также добавил, что как только МЧС потушит пожар - все смогут вернуться в свои дома.