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23 минуты назад

В Белгороде эвакуируют жителей из-за пожара на нефтебазе

Алиса Селезнёва

В Белгороде идет эвакуация жителей с улиц, прилегающих к нефтебазе, где произошел пожар. В настоящее время там горят восемь резервуаров. Об этом сообщает ТАСС.

В тушении пожара задействовано более 100 человек и свыше 30 пожарных расчетов. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с огнем. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего его распространения.

«В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь, — рассказали в экстренных службах.

Эвакуированных жителей направляют в «Белгород Арену». Туда уже прибыл первый автобус с 19 жителями, из них 5 детей. Всем прибывшим предлагают горячие напитки, сухпайки. По словам мэра города Антона Иванова, многие решили добираться на своем транспорте, кто-то - направился на время к родственникам. Он также добавил, что как только МЧС потушит пожар - все смогут вернуться в свои дома.

Напомним, утром 1 апреля начался пожар на нефтебазе Белгорода. По предварительным данным, пострадали два человека. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с двух вертолетов украинских войск.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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