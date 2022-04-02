Убийство москвичом сожительницы раскрыли спустя 22 года

В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины, совершенном в 2000 году. Спустя 22 года в столице был задержан и обвинен 52-летней бывший сожитель жертвы, передает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в Щербинский суд для рассмотрения по существу», — сказала Иванова.

Иванова сообщила, что следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве и сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД раскрыли местонахождение преступника с помощью современных криминалистических методов и баз данных. Выяснилось, что мужчина за эти годы неоднократно менял личные данные, используя поддельные иностранные паспорта.