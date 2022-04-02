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22 минуты назад

Убийство москвичом сожительницы раскрыли спустя 22 года

ЧП Столицаиещё 1

В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины, совершенном в 2000 году. Спустя 22 года в столице был задержан и обвинен 52-летней бывший сожитель жертвы, передает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Убийство москвичом сожительницы раскрыли спустя 22 года
Фото: ТАССТАСС

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в Щербинский суд для рассмотрения по существу», — сказала Иванова.

Иванова сообщила, что следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве и сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД раскрыли местонахождение преступника с помощью современных криминалистических методов и баз данных. Выяснилось, что мужчина за эти годы неоднократно менял личные данные, используя поддельные иностранные паспорта.

По данным следствия, обвиняемый убил женщину на почве ревности. В августе 2000 года он незаконно проник в квартиру дома в ТиНАО и в ходе конфликта не менее 30 раз ударил сожительницу ногами по голове. Потерпевшая скончалась в больнице, злоумышленник скрылся и покинул страну.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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