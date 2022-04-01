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41 минуту назад

Гладков исключил дефицит топлива после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Алиса Селезнёва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков исключил дефицит топлива после пожара на нефтебазе Белгорода из-за вертолетного удара ВСУ. В своем Telegram-канале он заявил, что из-за происшествия сейчас власти занимаются изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС.

Стало известно о ситуации с топливом после авиаудара ВСУ по нефтебазе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", — подчеркнул глава региона.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел 1 апреля. По данным МЧС, информация возгорании поступила в 05:51 мск. Пожару присвоен второй ранг опасности. В ликвидации возгорании задействовано около 70 человек и 20 единиц техники. Жителей окружающих место инцидента улиц временно переселили в спортивный центр «Белгород Арена».

Как объяснил Гладков, пожар на нефтебазе произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте. Он отметил, что сотрудники МЧС стараются локализовать возгорание как можно скорее.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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