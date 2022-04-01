В "Роснефти" заявили, что персонал загоревшейся нефтебазы в Белгороде эвакуировали

ТАСС, 1 апреля. Персонал нефтебазы в Белгороде, где горят резервуары с топливом, эвакуирован, жертв нет, сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"С территории нефтебазы произведена эвакуация персонала, жертв и пострадавших нет. На место выехал заместитель главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть". Осуществляется взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства.