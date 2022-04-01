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7 минут назад

Стало известно об угрозе распространения пожара на нефтебазе в Белгороде

Lenta.ruиещё 13

Пожар на нефтебазе в Белгороде может распространиться на все резервуары с топливом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Стало известно об угрозе распространения пожара на нефтебазе в Белгороде
Фото: media.azmedia.az

В настоящее время, по словам собеседника агентства, горят восемь резервуаров с топливом. Объемом каждого из них — 2 тысячи кубометров. Всего на территории нефтебазы находятся 27 резервуаров.

В МЧС заявили, что группировка на тушении пожара увеличена почти до 200 человек.

О ЧП стало известно утром 1 апреля. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пожар произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на низкой высоте. Сначала сообщалось о том, что два человека пострадали.

Позднее уточнялось, что двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали. По словам Гладкова, местному населению также ничего не угрожает.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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