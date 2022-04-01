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1 час назад

Политолог: у России появилось право объявить войну Украине

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Атака украинских вертолетов на Белгород может стать для России причиной объявления войны Украине. Об этом заявил бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов.

В Белгороде загорелась нефтебаза
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Атака боевых украинских вертолетов на Белгород создает казус белли (юридический термин времен римского права: формальный повод для объявления войны — прим. ред.) для России, чтобы объявить войну Украине. Тогда можно задействовать положения ОДКБ и у Беларуси появится юридическая возможность вступить в войну на нашей стороне», — пишет Баширов в своем telegram-канале.

1 апреля два боевых вертолета ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. В результате атаки произошло возгорание, пострадали двое работников. Позже огонь перешел на восемь резервуаров с топливом. В СМИ появилась информация о том, что врио министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян вылетел на место пожара.

Россия объявили о начале спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны.

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Происшествия,Марат Баширов,Александр Чуприян,Владимир Путин,Верховный суд,
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