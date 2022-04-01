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1 час назад

Спасение собаки и ее хозяина из под колес поезда попало на видео

Александр Кузьмин

Работники пригородной железной дороги спасли выбежавшую на рельсы собаку и хозяина, который пытался ее поймать в Нью-Йорке. Видео публикует telegram-канал «Лента добра».

Сообщается, что машинист поезда заметил бегающего по путям человека и затормозил. Оказалось, что мужчина бежал за сорвавшейся с поводка собакой, которая едва не угодила под колеса. Железнодорожники побежали на помощь мужчине, когда убедились, в безопасности. Мужчинам удалось загнать собаку в угол и дождаться, пока к ним подойдет хозяин. В итоге мужчина воссоединился с питомцем и вернулся на станцию.

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