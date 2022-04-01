Спасение собаки и ее хозяина из под колес поезда попало на видео

Сообщается, что машинист поезда заметил бегающего по путям человека и затормозил. Оказалось, что мужчина бежал за сорвавшейся с поводка собакой, которая едва не угодила под колеса. Железнодорожники побежали на помощь мужчине, когда убедились, в безопасности. Мужчинам удалось загнать собаку в угол и дождаться, пока к ним подойдет хозяин. В итоге мужчина воссоединился с питомцем и вернулся на станцию.